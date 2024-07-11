Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестанец на Lada Priora протаранил пассажирский автобус

В Дагестане Lada Priora протаранила автобус с пассажирами на встречной полосе

close
100%
Агентство «Москва»

В Дагестане восемь человек пострадали в ДТП с участием Lada Priora и микроавтобуса «Газель». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

«На 961-м км ФАД «Кавказ», в Дербентском районе, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель». В результате ДТП жертв нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадали восемь пассажиров «Газели». Они доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автомобильной аварии выясняются.

До этого стало известно, что в поселке Дагомыс (входит в городской округ Сочи) газовый баллон взорвался прямо в багажнике автомобиля, стоявшего у колонки. В результате взрыва баллон срикошетил прямо в водителя BMW. Он получил легкие травмы. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции курорта проводится проверка.

Ранее в Новой Москве граждане толпой избили байкера, который мешал им спать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами