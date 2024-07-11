Дагестанец на Lada Priora протаранил пассажирский автобус

В Дагестане восемь человек пострадали в ДТП с участием Lada Priora и микроавтобуса «Газель». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

«На 961-м км ФАД «Кавказ», в Дербентском районе, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель». В результате ДТП жертв нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадали восемь пассажиров «Газели». Они доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автомобильной аварии выясняются.

До этого стало известно, что в поселке Дагомыс (входит в городской округ Сочи) газовый баллон взорвался прямо в багажнике автомобиля, стоявшего у колонки. В результате взрыва баллон срикошетил прямо в водителя BMW. Он получил легкие травмы. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции курорта проводится проверка.

Ранее в Новой Москве граждане толпой избили байкера, который мешал им спать.