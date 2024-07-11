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Россиянам рассказали, стоит ли переплачивать за японские автомобили

Автоэксперт Милешкин: в РФ продают надежный Subaru Outback за 7 млн рублей

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Subaru

В России можно найти новые Subaru Outback с гарантией, однако с момента дебюта на отечественном рынке автомобиль подорожал с 4 млн рублей до 7 млн рублей. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

По его словам, Outback — это внедорожный универсал, который своими габаритами удовлетворит потребности большой семьи. Автомобиль оснащается 2,5-литровым «атмосферником» на 188 л.с. Милешкин добавил, что машина также предлагает почти идеальное взаимодействие двигателя и вариатора, чего зачастую не могут обеспечить китайские авто. Также автоэксперт высоко оценил тормозную систему Subaru и хорошую реакцию на поворот руля.

«Впечатление от Subaru Outback портят некоторые анахронизмы. Пора бы поменять древние потолочные плафоны. И добавить обогрев руля по всей окружности. А вот аналоговые приборы и множество физических клавиш я только приветствую», — подытожил Милешкин.

До этого автоэксперты рассказали, как правильно выбрать подержанный кроссовер Volvo XC60 за 2,5 млн рублей.

Так, за указанную сумму можно приобрести машину первого поколения, но последних годов выпуска – 2016 или даже 2017-го. Кузов сохранит большую часть лоска, но вот сервопривод двери багажника может отказать – необходимо его проверить. К салону вряд ли будут претензии – он собран из качественных материалов и раньше 200 тысяч км признаков износа не покажет. Под капотом, скорее всего, окажется пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра.

Ранее были названы шесть самых популярных авто с пробегом в России.

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