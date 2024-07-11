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Названо главное условие для подорожания китайских автомобилей

Автоэксперт Моржаретто: китайские авто подорожают в случае повышения утильсбора

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цены на китайские автомобили в России повысятся в случае многократного увеличения утилизационного сбора. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Рост цен может произойти, если только наше правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок», — заявил Моржаретто.

По его словам, на сегодняшний день причин для подорожания китайских автомобилей в России нет. В среднем машина из КНР стоит 3,5 млн рублей.

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе.

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