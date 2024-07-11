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Россияне назвали главную причину, почему они отказываются от такси

ВЦИОМ: большинство россиян считают поездки на такси слишком дорогими

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Shutterstock

Большинство россиян (60%) считают поездки на такси слишком дорогими и поэтому выбирают другие виды транспорта. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Высокая стоимость поездки на такси — главная причина, по которой россияне выбирают альтернативные виды транспорта (60%). В числе внешних барьеров также оказались следующие: «долго ждать и может не приехать» (19%), «грязно, неприятно в салоне автомобиля» (4%)», — рассказали аналитики.

Также 66% респондентов пожаловались на то, что за год стоимость поездок на такси стала менее привлекательной. Кроме того, 18% россиян считают, что общественный транспорт удобнее такси. Еще 12% опрошенных выразили сомнение в безопасности поездок на такси, а 11% пожаловались на неприятных таксистов.

Однако результаты исследования показали, что такси входит в топ-3 самых популярных видов транспорта (38%), как и наземный общественный транспорт (58%) и личное авто (55%).

До этого стало известно, что средняя заработная плата водителя такси в России по итогам 2023 года выросла на 23% по сравнению с годом ранее и составила 107 тыс. рублей. Наиболее высокую зарплату таксисты получают в Ямало-Ненецком автономном округе — 150 тыс. рублей. Востребованность водителей такси в России в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом.

Ранее были названы самые популярные автомобили в такси.

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