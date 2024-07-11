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Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Volvo XC60

Автоэксперт Виноградов: при выборе Volvo XC60 надо тщательно осмотреть АКП

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TonyV3112/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный кроссовер Volvo XC60 за 2,5 млн рублей.

Так, за указанную сумму можно приобрести машину первого поколения, но последних годов выпуска – 2016 или даже 2017-го. Кузов сохранит большую часть лоска, но вот сервопривод двери багажника может отказать – необходимо его проверить. К салону вряд ли будут претензии – он собран из качественных материалов и раньше 200 тысяч км признаков износа не покажет. Под капотом, скорее всего, окажется пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра.

По словам эксперта, двигатель надежен, однако надо обратить внимание на натяжные ролики. Они не отличаются долговечностью, что может привести к обрыву приводного ремня.

На пробегах после 150 тыс. километров случается течь теплообменника автоматической коробки передач (АКП), поэтому его также следует внимательно осмотреть.

У АКП Aisin этих годов выпуска уже могут прийти в негодность тефлоновые кольца. Если коробка на момент осмотра машины уже перебиралась, такой автомобиль можно покупать.

До этого Александр Виноградов заявил, что в бюджете 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные кроссоверы премиум-класса: BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport.

Ранее сообщалось, что в России при бюджете 2 млн рублей можно купить новый автомобиль Lada, УАЗ или Москвич.

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