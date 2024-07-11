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Названы новые автомобили стоимостью до 2 млн рублей

«Автостат»: в РФ в бюджете до 2 млн рублей можно купить Lada Granta и Москвич 3

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LADA

В России при бюджете 2 млн рублей можно купить новый автомобиль Lada, УАЗ или Москвич. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Самой бюджетной моделью оказалась Lada Granta. В июне минимальная рекомендованная розничная цена* на «гранту» составила 699 тыс. рублей. Также, до 2 млн рублей по РРЦ предлагаются Lada Largus, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel», — говорится в сообщении.

Кроме того, в категорию автомобилей до 2 млн рублей попали три модели УАЗ — «Патриот» (1,6 млн рублей), «Пикап» (1,6 млн рублей) и «Хантер» (1,4 млн рублей). Также до 2 млн рублей можно купить «Москвич 3». Цены начинаются от 1,6 млн рублей.

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе.

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