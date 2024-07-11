Названа дата начала производства нового лифтбэка Mazda EZ-6

В Китае 17 июля начнется выпуск нового среднеразмерного лифтбэка Mazda EZ-6. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль создан инженерами Mazda в сотрудничестве со специалистами китайского бренда Changan. Длина кузова составляет 4921 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1485 мм при колесной базе 2985 мм.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема Sony.

Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, состоящей из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также покупателям предложат полностью электрическую версию модели с двигателем мощностью 258 л.с.

Премьера Mazda EZ-6 состоится в ближайшие месяцы, но точная дата еще неизвестна.

До этого стало известно, что в России запустят серийное производство Aurus Senat на водородном топливе под названием NAMI Hydrogen к 2029 году.

Стоимость новой версии будет не выше, чем бензиновой или дизельной. Время заправки авто на водородном топливе займет не более минуты. При этом запас хода составляет более 800 км. Сейчас новая версия Aurus Senat проходит испытания при крайне низких и крайне высоких температурах.

Ранее сообщалось, что китайский Zeekr представил конкурента Tesla Model Y.