Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа дата начала производства нового лифтбэка Mazda EZ-6

Выпуск нового лифтбэка Mazda EZ-6 начнется 17 июля

close
100%
Mazda

В Китае 17 июля начнется выпуск нового среднеразмерного лифтбэка Mazda EZ-6. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль создан инженерами Mazda в сотрудничестве со специалистами китайского бренда Changan. Длина кузова составляет 4921 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1485 мм при колесной базе 2985 мм.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема Sony.

Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, состоящей из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также покупателям предложат полностью электрическую версию модели с двигателем мощностью 258 л.с.

Премьера Mazda EZ-6 состоится в ближайшие месяцы, но точная дата еще неизвестна.

До этого стало известно, что в России запустят серийное производство Aurus Senat на водородном топливе под названием NAMI Hydrogen к 2029 году.

Стоимость новой версии будет не выше, чем бензиновой или дизельной. Время заправки авто на водородном топливе займет не более минуты. При этом запас хода составляет более 800 км. Сейчас новая версия Aurus Senat проходит испытания при крайне низких и крайне высоких температурах.

Ранее сообщалось, что китайский Zeekr представил конкурента Tesla Model Y.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами