В Татарстане показали экономичный лифтбэк «Москвич 6»

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили лифтбэк «Москвич 6» в газомоторном исполнении. Об этом сообщает «Автостат».

«В рамках подписанного недавно соглашения с Минпромторгом Республики Татарстан и автозаводом «Москвич», производство газомоторных версий кроссовера «Москвич 3» и лифтбэк «Москвич 6» в ближайшее время будет налажено на предприятии «РариТЭК» в г. Набережные Челны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2024 года будет выпущено более 1 тыс. газомоторных «Москвичей».

Обе модели в газомоторном исполнении оборудованы 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с. и вариатором. Запас хода на природном газе составляет 250 км. Общий запас хода на бензине и природном газе составит 900 км. Цены на газомторные версии будут примерно на 120 тыс. выше, чем на бензиновые модификации.

До этого стало известно, что в России запустят серийное производство Aurus Senat на водородном топливе под названием NAMI Hydrogen к 2029 году.

Стоимость новой версии будет не выше, чем бензиновой или дизельной. Время заправки авто на водородном топливе займет не более минуты. При этом запас хода составляет более 800 км. Сейчас новая версия Aurus Senat проходит испытания при крайне низких и крайне высоких температурах.

Ранее сообщалось, что китайский Zeekr представил конкурента Tesla Model Y.