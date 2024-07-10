Газовый баллон взорвался и ударил водителя BMW на заправке в Сочи

В поселке Дагомыс (входит в городской округ Сочи) газовый баллон взорвался прямо в багажнике автомобиля, стоявшего у колонки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

«В результате произошедшего водитель автомобиля «БМВ», производивший заправку баллонов, не доставая их из багажника, получил легкие травмы. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции курорта проводится проверка», — отмечается в сообщении полиции.

В результате взрыва баллон срикошетил прямо в водителя BMW, уточняет Telegram-канал «ЧП Сочи». На размещенном видео видно, что за кроссовером BMW X3, стоящим у заправочной колонки, на асфальте оказалось сразу несколько газовых баллонов. Рядом с ними находится мужчина, который пытается встать на ноги. Затем к пострадавшему подошли двое сотрудников АЗС в форменной одежде.

Ранее в Новой Москве граждане толпой избили байкера, который мешал им спать.