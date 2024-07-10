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Москвичи толпой избили байкера, громко шумевшего под окнами ночью

В Новой Москве толпа избила байкера за громкую езду под окнами ночью

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В Новой Москве толпа местных жителей набросилась на байкера, который с громким звуком ездил под окнами жилых домов глубокой ночью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на 3-й Нововатутинской улице. Жильцов несколько ночей беспокоили два мотоциклиста, которые с громким шумом катались под окнами, а затем уезжали. Накануне вечером байкер снова появился во дворе и грубо отреагировал на замечание жильцов. После этого они вышли во двор и избили мотоциклиста.

На снятом очевидцами видео видна потасовка с участием около 20 человек. Одного из участников несколько человек повалили на землю. Информацию об инциденте в настоящее время проверяет полиция. Пострадавший от жителей дома байкер заявил, что приобрел мотоцикл только два дня назад.

Ранее стало известно, что семью Михаэля Шумахера злоумышленники шантажировали приватными файлами.

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