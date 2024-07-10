Ford возродил модель Capri

Американский автопроизводитель Ford представил новую модель Capri. Автомобили под таким названием выпускались с 1969 по 1986 год. Об этом сообщает motor1.com.

Длина нового Ford Capri составляет 4633 мм, а колесная база 2770 мм. Машина построена на платформе VW MEB, которая также лежит в основе моделей Volkswagen ID.4 и ID.5.

Ford Capri будет предлагаться в двух вариантах: заднеприводном с одним электромотором мощностью 286 л. с. и полноприводном с двумя силовыми агрегатами суммарной мощностью 340 сил. Базовая версия сможет проехать без подзарядки до 627 км, а полноприводный Capri — до 592 км. Зарядить батарею на электрозаправке с 10 до 80% можно будет за 28 минут.

Возрожденный Ford Capri будет собираться на заводе Ford в немецком Кельне. Цены начинаются с €52 тыс. (около 5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский кроссовер Changan CS95 New получит в России заводской пакет «зимних» опций. Точная дата появления оснащенного обогревами Changan CS95 New пока не разглашается. Цена тоже неизвестна.

Ранее Subaru анонсировала самый быстрый седан WRX в истории.