Госдума одобрила идею удвоить выплаты при оформлении ДТП по европротоколу

Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий повышение выплат при оформлении ДТП по европротоколу. Авторами инициативы выступили депутаты из фракции «Новые люди».

На сегодняшний день водитель, который оформляет ДТП без гаишника, может рассчитывать на страховую выплату в размере до 100 тыс. рублей, если у него есть разногласия с другим участником дорожного конфликта. Таким образом страховые компании защищают себя от мошенников, пытающихся нажиться на выдуманных авариях.

Законопроект предлагает увеличить эту сумму до 200 тыс. рублей. «Новые люди» внесли документ в Госдуму в июне 2023 года. По мнению авторов инициативы, лимит выплаты нужно увеличить, поскольку его не повышали уже более 5 лет.

13 мая сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. руб. Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

Ранее в союзе автостраховщиков оценили риски увеличения лимита выплат по ОСАГО.