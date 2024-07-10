BMW отзовет почти 400 тыс. автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более 390 тыс. автомобилей в США из-за неисправных надувных подушек безопасности. Об этом сообщает reuters.com со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США.

«Регулятор автомобильной безопасности США заявил, что взрыв газогенератора может привести к попаданию острых металлических фрагментов в водителя или других пассажиров автомобиля, что потенциально может привести к травмам, несовместимым с жизнью», — говорится в сообщении.

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года в мире было выявлено более 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками японской фирмы Takata.

Ранее сообщалось, что Bentley отзовет в РФ внедорожники Bentayga из-за бракованного бензонасоса.