Mazda внедрила в кроссовер CX-50 мотор от Toyota

Mazda в США представила обновленную версию кроссовера CX-50 2025 модельного года. Автомобиль получил новую гибридную силовую установку от Toyota RAV4, сообщает Carscoops.

Гибридная силовая установка состоит из бензинового мотора 2.5 и трех электродвигателей. Суммарно они выдают 219 л.с. и 221 Нм крутящего момента. При внедрении на Mazda силовой агрегат был перенастроен — в частности, изменены параметры отклика на педаль акселератора, чтобы обеспечить отзывчивый отклик на нажатие педали газа. Автомобиль также способен буксировать прицеп массой до 680 кг.

Среди внешних изменений обновленной версии — новый передний бампер и колесные диски особого дизайна (доступны 17-дюймовые и 19-дюймовые). Также для гибридной версии предлагается кожаная отделка салона красного цвета.

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