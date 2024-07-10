Госдума одобрила штрафы для самокатчиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД. Соответствующее решение было озвучено на пленарном заседании.

Большая часть депутатов проголосовала за инициативу, один человек воздержался. Новый закон потребует поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

В рамках проекта предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. В случае, если пользователь электросамоката причинит при ДТП легкий вред здоровью другому участнику движения, то его оштрафуют на 2–5 тыс. рублей. Если же речь идет о вреде средней тяжести, то сумма возрастает до 15 тыс. рублей.

До этого в «Союзе пешеходов» призвали признать самокаты источником повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила. Транспортные эксперты согласились с этим, также подчеркнув необходимость ввести строгие правила и штрафы для пользователей электросамокатов.

Впоследствии в ГД предложили штрафовать самокатчиков на 300 тыс. рублей.

Ранее мальчик с приятелем на самокате врезался в женщину с младенцем.