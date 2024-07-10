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Zeekr раскрыл подробности о новом кроссовере 7X

Китайский Zeekr представил конкурента Tesla Model Y

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Zeekr

Принадлежащая китайскому концерну Geely марка Zeekr раскрыла техническую информацию о новом кроссовере, который должен стать конкурентом Tesla Model Y. Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль получил название 7X, что символизирует близость конструкции этой модели с седаном Zeekr 007, который уже выпускается этой маркой. Ранее планировалось, что кроссовер будет называться Ark.

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Zeekr

Длина кроссовера 4825 мм, колесная база — 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla. Главная особенность дизайна новинки Zeekr — интерактивный экран, интегрированный в переднюю часть.

У автомобиля современная 800-вольтовая электросистема. Начальная комплектация Zeekr 7X получит батарею, которую можно зарядить за 15 минут до 80% уровня зарядки, что даст запас хода в 500 км. Более дорогие версии получат тройной аккумулятор разработки компании CATL.

Cиловой агрегат от Zeekr 007, который предполагается использовать и на кроссовере, выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае автомобиль будет стоить 240-350 тыс. юаней (2,9-4,2 млн рублей).

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на автомобили за полгода.

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