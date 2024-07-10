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Hyundai российской сборки сменил логотип на Solaris

Автомобили Solaris c петербургского завода получили собственные логотипы

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МЕХВОД/YouTube

Автомобили Solaris HS (ранее — Hyundai Solaris) начали отгружать с завода в Санкт-Петербурге с оригинальным логотипом марки Solaris. Об этом сообщил YouTube-канал «Мехвод».

На опубликованном видео новые седаны Solaris HS серого цвета погружены на автовоз. На решетке радиатора одной из машин укреплен логотип в виде стилизованной латинской S. До этого автомобили поступали к дилерам с наклейкой из камуфляжной пленки на месте логотипа, а уже сам дилер наклеивал вместо нее логотипы Hyundai, утверждает «Мехвод».

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, перешедшем под контроль компании «АГР», выпускаются автомобили, которые ранее продавались в России под марками Hyundai и Kia. Помимо Solaris HS это Solaris HC (ранее Hyundai Creta), Solaris KRS (седан Kia Rio) и Solaris KRX (хетчбэк Kia Rio X). Цена на Solaris HS начинается от 2,01 млн рублей.

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