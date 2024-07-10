Россиян предупредили, что автокредиты станут дорогими и невыгодными

В России автокредиты станут дороже и менее выгодными из-за ужесточения правил их выдачи Центробанком. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на экспертов.

Руководитель дирекции развития автокредитования Банка «Уралсиб» Екатерина Мельникова считает, что требования банков к клиентам станут жестче, в результате чего снизится число одобренных заявок на автокредиты и их средний размер. Также первоначальные взносы и сроки кредитования, наоборот, могут вырасти. Ставки же по автокредитам увеличатся на несколько процентных пунктов.

Однако начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников считает, что новые правила скажутся на динамике выдач автокредитов, но не на их средней сумме.

«Ужесточение риск-политики ЦБ скажется на динамике выдач. Но значимого влияния на среднюю сумму кредита, по нашему мнению, они не окажут. Традиционно клиентам требуются деньги под конкретный автомобиль, а стоимость машин продолжает расти», — отметил он.

Бочарников считает, что игроки рынка будут продлевать сроки кредитования, чтобы снизить регулярный платеж и нагрузку на клиентов.

С 1 июля Центробанк ужесточил требования по выдаче потребительских кредитов и автокредитов россиянам. Отмечается, что эта мера направлена в том числе на ограничение долговой нагрузки жителей. Специалисты считают, что нововведение снизит продажи авто на 10%.

Ранее стало известно, как ограничение автокредитов отразится на рынке.