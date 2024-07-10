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Стало известно об обмане Tesla обычных пользователей

Insider: Tesla тайно создала отдельную версию автопилота для Илона Маска и звезд

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Kirsty Wigglesworth/AP

Компания Tesla разработала улучшенный автопилот для главы компании Илона Маска и VIP-клиентов. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на источники в компании.

«Мы намеренно улучшали автопилот Маска, чтобы система выглядела лучше, чем она есть на самом деле. Это казалось нечестным», — рассказал один из них.

По словам источников, Маск и «друзья Tesla» пользуются особой версией системы помощи водителю (Full Self-Driving, FSD). Они отметили, что она более продвинута и эффективна, чем та, что доступна обычным клиентам. К VIP-персонам относятся популярные блогеры и инфлюенсеры. По словам источников, впоследствии владельцы особых Tesla делились своим опытом пользования автопилотом в Сети, не уточняя, что речь идет об «особой» версии.

Они добавили, что секретная версия автопилота «знает» маршруты, по которым передвигаются Маск и другие VIP-персоны, что делает их поездки более комфортными и безопасными.

До этого сообщалось, что Tesla временно приостановила поставки электромобилей Cybertruck из-за технических проблем с двигателем гигантского дворника для лобового стекла. Этот стеклоочиститель — самый крупный среди автомобилей массового производства и является следствием особенностей дизайна Cybertruck, где дворники не могут быть скрыты между капотом и лобовым стеклом, как у обычных машин. Некоторые покупатели Cybertruck сообщили о задержках поставок на неделю. Части из них в Tesla объяснили срыв сроков проблемами с двигателем стеклоочистителя. В компании заверили, что будут заменять данный компонент на всех автомобилях Cybertruck.

Ранее выяснилось, что уникальный автомобиль известного автогонщика пустят с молотка.

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