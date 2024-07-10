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Уникальный автомобиль известного автогонщика пустят с молотка

Уникальный спорткар британского гонщика Джеффа Кроссли продадут на торгах

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Bonhams

На аукцион Bonhams выставлен самодельный спорткар Geoff Crossley Special, который более полувека назад построил известный британский гонщик Джефф Кроссли. Об этом сообщает auto.ru.

«На постройку собственного гоночного автомобиля Кроссли потратил больше 5000 часов. Шасси и кузов изготовлены им с нуля самостоятельно. В системе питания установлены четыре карбюратора Weber. У мотора изменены как внутренние детали, так и, например, картер. Проект занял шесть лет, с 1968 по 1974 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гонщик Джефф Кроссли был хорошо известен британским поклонникам автоспорта. За свою карьеру он одержал более 40 побед при 200 стартах.

Лот оценен в сумму от £30 тыс. до £50 тыс. Машину продают наследники Джеффа Кроссли.

До этого стало известно, что спортивный автомобиль Cadillac ATS-V, который действующий президент США Джо Байден взял когда-то в долгосрочную аренду, продадут на аукционе Car & Bids.

На этом автомобиле Джо Байден ездил, когда еще не был президентом - до 2020 года. У машины есть одна особенность: Cadillac не выпускал ATS-V с черным кузовом в оттенке Raven Black и коричневым салоном Kona Brown.

Ранее сообщалось, что Subaru представит самый быстрый седан WRX в истории.

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