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Subaru представит самый быстрый седан WRX в истории

Subaru покажет в Гудвуде самую быструю версию седана WRX в истории

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Subaru

Японская компания Subaru представит свой самый быстрый седан WRX из когда-либо существовавших. Об этом сообщает motor1.com. Автомобиль дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет в США с 11 по 14 июля 2024 года.

Новая версия, которая получила название Project Midnight, оснащена 2,0-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем, мощностью 670 л.с. Весит седан всего 1120 кг, что примерно на 454 кг легче по сравнению с серийным Subaru WRX.

Кузов машины сделан из углеволокна. Заднее антикрыло похоже на то, что используется на раллийных автомобилях Subaru в США. Автомобиль также получил специальную подвеску и шины-слики.

Вся подробная информация о машине будет опубликована в день премьеры.

До этого стало известно, что в 2025 году компания Li Auto начнет официальные продажи своих автомобилей за пределами Китая.

Первой на мировом рынке появится самая дешевая модель бренда — кроссовер L6. Базовая версия в Китае стоит 249, 8 тыс. юаней (примерно 3 млн рублей). А вот топовую комплектацию Max уже предлагают за 289,8 тыс. (3,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что за 5 лет на содержание Evolute i-Jet придется потратить 3,3 млн рублей.

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