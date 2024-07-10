Названы пять «расходников», которые забывают менять автовладельцы

Чаще всего российские автомобилисты забывают менять в автомобиле моторное масло и свечи зажигания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павла Константинова.

«Среди расходников, регулярная замена которых имеет решающее значение для поддержания работоспособности и безопасности автомобиля, можно назвать, в частности, моторное масло. Если не менять его вовремя, автовладелец рискует в будущем получить целый комплекс проблем — таких, как повышенный износ, трудности с его запуском и даже повреждение мотора», — сказал Константинов.

Второй наиболее ответственный расходник, требующий регулярной замены — масляный фильтр. Со временем он перестает эффективно удалять грязь из масла.

Еще один «расходник», о котором забывают автомобилисты — топливный фильтр. Если его не менять, это приведет к проблемам с запуском мотора.

Если забывать менять свечи, это негативно отразится на моторе. В частности, снизится его мощность.

Также владельцы машин часто забывают о замене тормозной жидкости. Старая или загрязненная может привести к уменьшению эффективности торможения.

До этого эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман рассказал, что двигатель автомобиля может перегреваться из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.

По его словам, чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. Жидкость уходит, возникает риск закипания двигателя.

Чаще всего система охлаждения дает сбой именно в жару, поскольку серьезно возрастает нагрузка.

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