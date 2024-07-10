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Названа стоимость владения Evolute i-Jet

НАПИ: за 5 лет на содержание Evolute i-Jet придется потратить 3,3 млн рублей

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Evolute

За пять лет владельцы электрического кроссовера Evolute i-Jet потратят на его обслуживание 3,3 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Evolute i-Jet обойдется в 43,76 рубля. За год получается сумма 656,4 тыс. рублей, за пять лет — 3,3 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации составляет 5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Электрический кроссовер снабжен силовой установкой мощностью 585 л.с., развивающей максимальный крутящий момент 940 Нм. До 100 км/ч машина разгоняется за четыре секунды, а заявленный запас хода составляет 483 км. У i-Jet двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя. В интерьере — цифровая комбинация приборов и центральный экран медиасистемы диагональю 15,6 дюйма. Кресла отделаны искусственной кожей. Передние сиденья снабжены функциями подогрева, массажа и вентиляции. На автомобиль предоставляется гарантия в три года или 100 тыс. км пробега.

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