России предрекли проблемы с поставками машин и деталей из Китая

России грозят проблемы с поставками автомобилей и деталей из Поднебесной из-за блокировки платежей. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Моя компания бьется уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются», — сказал он.

Подщеколдин добавил, что США удалось добиться того, чтобы КНР приостановил платежные операции. В связи с этим поставки машин в РФ могут замедлиться.

До этого сообщалось, что среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, наиболее распространенными являются кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Первая пятерка наиболее популярных новых иномарок представлена автомобилями из Китая. За прошедший месяц в страну было импортировано 69,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск пикапов Sollers ST8 в России.