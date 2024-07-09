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Угонщики в России начали чаще красть китайские автомобили

В России увеличилось число угонов китайских автомобилей

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Depositphotos

Злоумышленники в России начали чаще угонять китайские автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику, которую привел вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

«Пока нет какой-то четкой направленности по каким-то непосредственно моделям, но тем не менее. Вот в 2023 году было угнано 9 автомобилей китайского происхождения, а за 6 месяцев 2024 года — 10 автомобилей. То есть по итогам 2024 года мы ожидаем в этом направлении рост», — сказал Ефремов.

По данным эксперта, самыми угоняемыми автомобилями в первом полугодии 2024 года стали отечественные машины. За 6 месяцев было похищено 139 российских автомобилей, хотя за 2023 год угнаны 147 автомобилей.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что в России вернуть угнанный автомобиль обратно владельцу практически невозможно, однако существуют способы, которые позволят обезопасить машину от угона. По его словам, преступники обычно обходят стороной автомобили, у которых есть индивидуальные признаки. Любое нестандартное оформление машины, например аэрография, делает ее менее интересной для угонщика. В заключении Хайцеэр напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее в автомобилях BMW, импортируемых в Россию, выявили опасную уязвимость для угона.

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