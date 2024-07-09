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Мизулина назвала «скамером» блогера Тамаева из-за пощечины подростку в Москве

Мизулина раскритиковала блогера Тамаева за пощечину подростку в Москве

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Антон Денисов/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале прокомментировала инцидент с пощечиной, которую дал блогер Асхаб Тамаев подростку в Москве.

«Скамер Асхаб Тамаев, продвигающий онлайн-казино, вчера дал подростку пощечину в «Москва-Сити». Это вообще нормальное поведение взрослого человека по отношению к подростку? Так должен вести себя мужчина, чеченец? Это пример для подражания молодежи?» — написала она в посте.

Мизулина добавила, что блогер затягивает подростков в казино, раздавая им по 5 тыс. рублей за регистрацию. По ее словам, она не понимает, «почему ему все сходит с рук».

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее полицейские ударили в голову подростка-курьера.

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