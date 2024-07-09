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Названы десять самых продаваемых автомобилей в мире

Focus2Move назвал десять самых продаваемых автомобилей в мире

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Depositphotos

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире возглавила японская марка Toyota. Об этом говорится в отчете Focus2Move. Производитель занимает первое место уже десятый год подряд.

К маю 2024 года Toyota продала 3,6 млн машин. На втором месте оказалась немецкая марка Volkswagen, которая реализовала около 2 млн машин. На третьей строчке разместилась Honda (1,6 млн экз.), а на четвертой — Ford (1,5 млн). Примерно столько же продала южнокорейская Hyundai на пятом месте. На шестой строчке оказалась Nissan (1,3 млн). Седьмое и восьмое место досталось Chevrolet (1,3 млн) и Kia (1,2 млн).

Девятое место заняла BYD с показателем в 1,1 млн экземпляров. Замыкает топ-10 BMW с 944 тыс. проданных авто.

Ранее был раскрыт список самых востребованных пикапов в мире. Первое место более 40 лет неизменно занимает Ford F-Series: в 2023 году его продажи увеличились на 13,4% и достигли 901 тыс. единиц. Благодаря этому пикапы Ford смогли занять 14,5% мирового рынка. На второй строчке расположился Chevrolet Silverado, который в сравнении с 2022-м стали покупать на 6,6% чаще — количество проданных машин составило 640 тыс.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск автомобилей на бывшем заводе GM в Петербурге.

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