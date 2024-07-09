Полицейские ударили в голову подростка-курьера, работавшего на мошенников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские избили подростка, который работал курьером на мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«По словам родителей 16-летнего Игоря, в интернете сыну предложили работу курьера. Якобы помогать пенсионерам доставлять документы. Подвоха парень не заметил, а во время второй вылазки его приняли сотрудники уголовного розыска», — говорится в публикации.

Затем, как утверждают родители, правоохранители заломили несовершеннолетнему руки, положили лицом на капот, ударили коленом в голову и затолкали в автомобиль. Побои зафиксировала видеокамера. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и вывих плеча. Адвокат семьи подал жалобу в СК, но ее отклонили. Семья пострадавшего планирует написать новую.

До этого солист филармонии в Челябинске покусал инспектора ДПС, чтобы уйти от погони и не платить штраф. Против него возбудили уголовное дело. В прокуратуре рассказали, что инспекторы ДПС остановили машину солиста в деревне под названием Верхние Караси из-за неисправности ТС. Однако вокалист решил скрыться и в ходе попытки задержания укусил одного сотрудника, а другого ударил по ноге.

Ранее на видео попала погоня полицейских за курьером в Москве.