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Названа стоимость содержания кроссовера Xcite X-Cross 7

НАПИ: 5 лет владения кроссовером Xcite X-Cross 7 обойдутся в 2,1 млн рублей

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XCITE

За 5 лет на содержание российского кроссовера Xcite X-Cross 7 его владельцу придется потратить 2,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, стоимость 1 км пробега составляет 28,01 рубля, в год содержание машины обойдется в 420 тыс. рублей. Стоимость владения Xcite X-Cross 7 за пять лет составит 2,1 млн рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического россиянина, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Расчеты проводились для автомобиля Xcite X-Cross 7 в версии Enjoy, его стоимость составляет 2,5 млн рублей.

X-Cross 7 получил современный бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. и вариатор. Максимальная скорость автомобиля составляет 186 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 9,8 секунды.

Новинку можно приобрести в шести металлизированных оттенках (красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый).

Презентация кроссовера состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга. Шесть автомобилей белого, синего и красного цветов были выстроены в виде российского триколора.

Ранее россиянам назвали пять самых недооцененных подержанных кроссоверов.

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