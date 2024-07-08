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Названа дата, после которой не нужно предъявлять ОСАГО на регистрации машины

ОСАГО исключат из числа документов для регистрации авто с марта 2025 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Согласно принятым поправкам в закон «О безопасности дорожного движения», полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) будет исключен из числа документов, обязательных при регистрации автомобилей. Это произойдет с 1 марта 2025 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Настоящий закон вступает в силу с 1 марта 2025 года», — говорится в документе.

Принятое нововведение касается как первичной постановки транспорта на учет, так и смены его собственника. Кроме того, законом предусмотрена возможность немедленного прекращения регистрации автомобиля за прежним собственником, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или удостоверен нотариусом. При заключении договора в простой письменной форме сохраняется 10-дневный срок, после которого бывший владелец может подать заявление о снятии машины с учета.

Ранее стало известно, что запчасти для китайских автомобилей подорожали на четверть за год.

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