Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности массового ДТП на Смоленском бульваре в Москве

ГИБДД: Mercedes на встречной полосе протаранил четыре машины в центре Москвы

close
100%
Depositphotos

Массовое ДТП на Смоленском бульваре в центре Москвы произошло из-за того, что водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» выезжая с 1-го Неопалимовского переулка не справился с управлением, в следствии чего выехал на полосу предназначенную для движения во встречном направлении», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На встречной полосе Mercedes-Benz врезался в четыре автомобиля. Его водитель госпитализирован.

До этого о массовой аварии сообщил московский Дептранс. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда, поскольку движение на Садовом кольце в районе дома 7 по Смоленскому бульвару затруднено.

Ранее в Красноярском крае микроавтобус с детьми врезался в «КамАЗ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами