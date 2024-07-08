Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил работу

Бывший завод Volkswagen в Калуге, перешедший под контроль российской компании АГР, перезапущен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе с их потенциальными партнерами», — приводит агентство слова Алиханова.

Министр уточнил, что на предприятии ведется серийное производство автомобилей. О том, какие конкретно машины начал выпускать завод, и с каким партнером, министр не сказал.

Производство автомобилей Volkswagen на заводе в калужском технопарке «Грабцево» было остановлено в 2022 году. До этого там производили автомобили Volkswagen и Skoda, в том числе лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

До этого было анонсировано, что предприятие заработает 1 августа.

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