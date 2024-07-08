Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили четыре премиум-кроссовера по цене Lada Vesta

Автоэксперт Виноградов назвал четыре премиум-кроссовера за 2,5 млн рублей

close
100%
Volvo

В бюджете 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные кроссоверы премиум-класса: BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

В бюджете 2,5 млн рублей можно приобрести кроссовер BMW X3 2016 или 2017 года выпуска с бензиновым мотором 2.0 мощностью 184 или 245 л.с. У автомобиля с таким мотором после 150 тыс. км пробега изнашивается цепь привода масляного насоса, также необходимо раз в 50 тыс. км требуется замена масла в раздаточной коробке.

За ту же сумму можно приобрести Lexus RX350 2012-2013 года выпуска с мотором V6 мощностью 277 л.с. Ходовая часть у этого автомобиля требует обслуживания и ремонта раз в 100-150 тыс. км.

Volvo XC60 в бюджете 2,5 млн рублей — автомобиль первого поколения, выпущенный в 2016-2017 году. Он отличается надежным пятицилиндровым дизелем, но может огорчить течью теплообменника АКП. Коробку также надо проверять на наличие ударов при переключениях.

Также на вторичном рынке за 2,5 млн рублей можно найти Land Rover Discovery Sport 2015-2016 года выпуска с бензиновым мотором или дизелем.

Ранее стала известна цена кроссовера Evolute i-Space российской сборки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами