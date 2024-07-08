Россиянам перечислили четыре премиум-кроссовера по цене Lada Vesta

В бюджете 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные кроссоверы премиум-класса: BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

В бюджете 2,5 млн рублей можно приобрести кроссовер BMW X3 2016 или 2017 года выпуска с бензиновым мотором 2.0 мощностью 184 или 245 л.с. У автомобиля с таким мотором после 150 тыс. км пробега изнашивается цепь привода масляного насоса, также необходимо раз в 50 тыс. км требуется замена масла в раздаточной коробке.

За ту же сумму можно приобрести Lexus RX350 2012-2013 года выпуска с мотором V6 мощностью 277 л.с. Ходовая часть у этого автомобиля требует обслуживания и ремонта раз в 100-150 тыс. км.

Volvo XC60 в бюджете 2,5 млн рублей — автомобиль первого поколения, выпущенный в 2016-2017 году. Он отличается надежным пятицилиндровым дизелем, но может огорчить течью теплообменника АКП. Коробку также надо проверять на наличие ударов при переключениях.

Также на вторичном рынке за 2,5 млн рублей можно найти Land Rover Discovery Sport 2015-2016 года выпуска с бензиновым мотором или дизелем.

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