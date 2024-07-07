Появились подробности о китайском аналоге Volkswagen Passat

Совместное предприятие FAW-Volkswagen в Китае подготовило к выходу на рынок новое поколение седана Volkswagen Magotan, сообщает Autohome.

В новом поколении длина седана увеличилась на 34 мм, до 4900 мм, колесная база осталась прежней — 2871 мм. Автомобиль будет оснащаться 19-дюймовыми колесными дисками и задними фонарями с соединяющей их световой полосой.

close 100% Volkswagen

В интерьере — три экрана, включая 15-дюймовый основной дисплей медиасистемы. Также в наличии проекция показаний приборов на лобовое стекло. Набивка сидений нового седана стала более плотной.

В новом поколении седан Magotan получит турбомотор 1.5 взамен прежнего 1.4. Максимальная мощность нового силового агрегата — 160 л.с. Также для автомобиля доступен мотор 2.0 TSI мощностью 220 л.с.

Ранее Geely подготовила для китайского рынка кроссовер E5 с внешностью тигра.