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Опубликовано видео, как на «Шелковом пути» спортивный «КамАЗ» едва не столкнулся с МАЗом

Появилось видео выхода лоб в лоб КамАЗа и МАЗа на гонке Шелковый путь

На ралли-рейде «Шелковый путь» грузовики «КамАЗ» под управлением Эдуарда Николаева и МАЗ Сергея Вязовича едва не столкнулись лоб в лоб на узком участке трассы. Запись с видеорегистратора «КамАЗа» опубликована в Telegram-канале команды «КамАЗ-Мастер».

«Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке – я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Еще через 2 километра нам в лоб летит Вязович — чудом разошлись!» — приводятся в публикации слова пилота «КамАЗа» Эдуарда Николаева.

По словам пилота МАЗа Сергея Вязовича, на внедорожном участке правильный въезд в лес оказался перекрыт сигнальной лентой. Въехав в него на следующем повороте, пилоты МАЗа заметили, что контрольная точка останется позади и начали возвращаться, двигаясь медленно.

«КамАЗ» вылетел навстречу на полном ходу, потому что Эдуард атаковал. Нам удалось разминуться, хотя уже ждал лобового удара», — отметил Вязович.

В воскресенье состоялся третий этап «Шелкового пути» по маршруту БарнаулГорно-Алтайск.

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