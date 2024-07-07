Опубликовано видео, как на «Шелковом пути» спортивный «КамАЗ» едва не столкнулся с МАЗом

На ралли-рейде «Шелковый путь» грузовики «КамАЗ» под управлением Эдуарда Николаева и МАЗ Сергея Вязовича едва не столкнулись лоб в лоб на узком участке трассы. Запись с видеорегистратора «КамАЗа» опубликована в Telegram-канале команды «КамАЗ-Мастер».

«Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке – я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Еще через 2 километра нам в лоб летит Вязович — чудом разошлись!» — приводятся в публикации слова пилота «КамАЗа» Эдуарда Николаева.

По словам пилота МАЗа Сергея Вязовича, на внедорожном участке правильный въезд в лес оказался перекрыт сигнальной лентой. Въехав в него на следующем повороте, пилоты МАЗа заметили, что контрольная точка останется позади и начали возвращаться, двигаясь медленно.

«КамАЗ» вылетел навстречу на полном ходу, потому что Эдуард атаковал. Нам удалось разминуться, хотя уже ждал лобового удара», — отметил Вязович.

В воскресенье состоялся третий этап «Шелкового пути» по маршруту Барнаул – Горно-Алтайск.

Ранее водителям рассказали, можно ли смешивать тормозные жидкости.