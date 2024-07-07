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Geely выведет на рынок новый кроссовер с внешностью тигра

Geely начнет продажи кроссовера E5 из новой линейки Galaxy

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Geely

Geely в Китае начала прием предзаказов на электрический кроссовер E5 из новой линейки Galaxy, сообщает carnewschina.com.

На автомобиль открыт прием предзаказов по цене от 123 до 157 тыс. юаней (1,48-1,88 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВтч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Силовой агрегат один — электромотор мощностью 218 л.с., имеется четырехуровневая система рекуперации энергии. Элементы дизайна автомобиля напоминает морду тигра — с узкими фарами, напоминающими глаза животного, и «усами» на бампере, уточняет CarNewsChina. Сплошная панель в передней части кузова вместо решетки позволила снизить коэффициент лобового сопротивления.

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