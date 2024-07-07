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В России значительно просел рынок иномарок с пробегом

Продажи подержанных автомобилей в России упали на 11% в июне

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Максим Блинов/РИА Новости

В России в июне 2024 года продажи автомобилей с пробегом снизились на 11% к аналогичному месяцу прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные о перерегистрации машин.

По его данным, в прошедшем месяце было перерегистрировано 519,9 тыс. легковых машин с пробегом против 581,9 тыс. в июне 2023 года. При этом продажи подержанных машин иностранных брендов упали сильнее рынка — на 13% (до 372 тыс. машин).

Рынок отечественных автомобилей сократился на 4%, до 147,9 тыс. единиц.

По итогам полугодия в России вторичный автомобильный рынок упал на 6% к аналогичному периоду прошлого года. С января по июнь 2024-го в стране перерегистрировано 2,98 млн машин.

Рынок подержанных машин рос в марте и апреле, затем начался спад. Растет лишь сегмент подержанных Lada: с января по июнь включительно сменили хозяев 741,2 тыс. машин этой марки — на 2% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» собрал пробную партию Lada Niva Travel с подушками безопасности.

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