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У Ford Mustang найден дефект, вызывающий самопроизвольный поворот руля

Ford выявил у спорткара Mustang непреднамеренные повороты руля

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Hennessey Performance

Автоконцерн Ford отзовет в США 30,7 тыс. спорткаров Mustang из-за опасности непреднамеренного поворота руля. Об этом сообщает foxbusiness.com.

Автомобили, в которых выявлен опасный дефект, были собраны в 2022–2023 годах. Из-за неправильной калибровки одного из датчиков в рулевом управлении у этих автомобилей руль может поворачиваться из стороны в сторону вопреки желанию водителя. Непреднамеренный поворот руля может привести к потере контроля над транспортным средством. При этом реальных аварий из-за самопроизвольного отклонения руля автопроизводитель не зафиксировал.

В Ford сообщили изданию, что дефект планируется исправить обновлением программного обеспечения автомобиля, которое будет бесплатным для автовладельцев.

Ранее в продажу поступил обновленный Geely Emgrand.

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