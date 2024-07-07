На Украине снова сожгли автомобиль военнослужащего

Неизвестные в ночь на 7 июля в Одессе сожгли автомобиль украинского военнослужащего, заведено уголовное дело. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Примерно в 1.00 (совпадает с мск) неизвестный поджог автомобиль Volkswagen. Пожар потушили через 10 минут, автомобиль получил повреждения. По данному факту открыто уголовное дело, рассказал собеседник издания.

7 июля неизвестные ночью в Киеве подожгли автомобиль украинского военнослужащего. Сообщалось, что машина была припаркована во дворе. На нем была военная символика. Полностью сгорела передняя часть авто.

До этого в Одессе подожгли автомобиль военнослужащего. Это был второй поджог на той же улице в городе. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию.

4 июля сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Отмечается, что пожар ликвидировали через 30 минут. При этом никто не пострадал, сама машина сгорела.

Ранее в Одессе объявили в розыск автомобиль, который «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК.