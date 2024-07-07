Дерущаяся толпа перекрыла движение на Невском проспекте в Петербурге и попала на видео

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошла драка, в результате чего было частично заблокировано движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По его данным, массовая драка произошла около 2 часов ночи в воскресенье неподалеку от Аничкова моста в центре города. Участники конфликта повздорили на тротуаре, а затем переместились на проезжую часть, чем создали помехи для движения транспорта.

На снятых очевидцами кадрах видно, что несколько молодых людей и девушек повалили на дорогу мужчину в светлой рубашке. Он отбивался от них ногами. После того, как мужчине помогли подняться на ноги, он ударил одного из оппонентов и в ответ получил удар от девушки.

Одна из девушек упала на проезжую часть перед автомобилем такси. Всего в драке участвовали не менее шести человек.

Ранее в Челябинске подростки разгромили троллейбус при попытке кражи аварийных молотков.