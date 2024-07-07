Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дерущаяся толпа перекрыла движение на Невском проспекте в Петербурге и попала на видео

Появилось видео массовой драки на проезжей части Невского проспекта в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошла драка, в результате чего было частично заблокировано движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По его данным, массовая драка произошла около 2 часов ночи в воскресенье неподалеку от Аничкова моста в центре города. Участники конфликта повздорили на тротуаре, а затем переместились на проезжую часть, чем создали помехи для движения транспорта.

На снятых очевидцами кадрах видно, что несколько молодых людей и девушек повалили на дорогу мужчину в светлой рубашке. Он отбивался от них ногами. После того, как мужчине помогли подняться на ноги, он ударил одного из оппонентов и в ответ получил удар от девушки.

Одна из девушек упала на проезжую часть перед автомобилем такси. Всего в драке участвовали не менее шести человек.

Ранее в Челябинске подростки разгромили троллейбус при попытке кражи аварийных молотков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами