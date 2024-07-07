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Обновленный седан Geely Emgrand поступил в продажу

Geely начала продажи обновленного седана Emgrand

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Geely

В Китае поступил в продажу обновленный седан Geely Emgrand 2025 модельного года, сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил обновления в экстерьере и интерьере. Цена машины варьируется в диапазоне 69,9-88,9 тыс. юаней (839,2 тыс рублей — 1,07 млн рублей).

На автомобиле внедрена новая решетка радиатора с вертикальными хромированными планками, на переднем бампере появились декоративные хромированные вставки L-образной формы. На крышке багажника — новые задние фонари, соединенные между собой светодиодной полосой.

Медиасистема автомобиля получила обновленный софт, также для Emgrand доступна бежевая отделка салона. Под капотом седана — двигатель 1.5 мощностью 127 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой МКП, либо вариатором.

Ранее стало известно, что на «АвтоВАЗе» начали собирать Lada Niva Travel с подушками безопасности.

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