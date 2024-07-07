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Челябинские подростки разгромили троллейбус, пытаясь украсть молотки, и попали на видео

В Челябинске подростки устроили погром в троллейбусе и попали на видео

Полиция в Челябинске нашла и допросила двух подростков, которые при попытке украсть аварийные молотки обрушили элемент обшивки салона троллейбуса на голову пассажирки. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Подростки 12 и 16 лет попытались украсть молотки, предназначенные для разбивания стекол в случае аварии. Один из молотков оказался привязан к пластиковой панели обивки салона, которая упала на пассажирку. Женщине потребовалась медицинская помощь.

«Стражи порядка провели с ними профилактическую беседу о недопустимости совершения противоправных деяний. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Видеозапись с разгромом салона троллейбуса опубликовал Telegram-канал «Челябинский троллейбус». На кадрах видно, что двое мальчиков синхронно сорвали молотки с креплений, когда троллейбус подъехал к остановке.

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