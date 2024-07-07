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Неизвестные в Киеве сожгли автомобиль украинского военного

«Страна.ua»: в Киеве неизвестные подожгли автомобиль украинского военнослужащего

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Depositphotos

Неизвестные ночью в Киеве подожгли автомобиль украинского военнослужащего. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Киеве на Оболони ночью сожгли автомобиль военного, который приехал на операцию в Киев», — говорится в публикации.

По данным издания, автомобиль марки Volkswagen был припаркован во дворе. На нем была военная символика. Полностью сгорела передняя часть авто.

Издание также сообщало, что в Одессе снова подожгли автомобиль военнослужащего. «Страна.ua» также опубликовало кадры, на которых видно, что машину полностью охватило огнем. Другой такой случай произошел 2 июля.

Другой случай произошел в июне. Сообщалось, что неизвестные также подожгли три автомобиля военных в Киеве и Полтавской области. Было выражено мнение, что поджигатели выбирали машины военных, пытаясь отыскать те, что принадлежат сотрудникам военкоматов.

До этого группа неизвестных в Харькове подожгла автомобиль сотрудника территориального центра комплектования. Специалисты ликвидировали пожар через 30 минут. Автомобиль полностью сгорел.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.

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