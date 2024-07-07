Назван надежный японский автомобиль за 1,5 млн рублей

На российском вторичном рынке можно найти надежный японский Subaru Forester, который выдержит бездорожье. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«При любой коробке передач – постоянный полный привод. Но только на европейской версии с МКП – с механическим межосевым дифференциалом и понижающей передачей. В версиях с вариатором момент на задок передает муфта, управляемая электроникой», — отметил специалист.

По его словам, версия с вариатором Lineartronic надежна, однако его ремонт очень дорог.

Специалист добавил, что за 1,5 млн рублей на рынке можно найти Forester 12-13 лет с пробегом от 150 тыс. рублей. Автомобиль оснащается МКП с двухлитровым двигателем на 150 л. с. Он склонен к перегреву, однако до 250 тыс. км выдержит. Также Зиновьев отметил, что внутреннее оснащение машины довольно богато — в автомобиле есть много электроники.

До этого были раскрыты четыре главных минуса седана Kia Rio. Среди недостатков модели специалисты назвали пятиступенчатую МКП M5CF1 с низким ресурсом подшипников и шестерен. У шестиступенчатой M6CF1 тем временем часто возникают течи. Также подвеска Rio не отличается выдающейся стойкостью, добавили автоэксперты. Среди менее значительных минусов модели они назвали то, что на дорестайлинговых версиях зеркала заднего вида могут треснуть при включенном обогреве.

Ранее был назван еще один надежный автомобиль с пробегом по цене Lada Niva.