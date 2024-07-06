В Воронежской области пять человек погибли в ДТП

В главном управлении МВД по Воронежской области заявили, что пять человек погибли, пятилетняя девочка получила травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что ДТП произошло приблизительно в 19:15 мск в Калачевском районе на 28-м километре дороги «Калач — Новая Криуша — Скрипниково».

По предварительной версии, водитель одного легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Вследствие этого первый автомобиль загорелся, в нем погибли водитель и два пассажира.

Водитель и пассажир второго автомобиля также скончались на месте от полученных ран, пострадала пятилетняя девочка, которую госпитализировали.

До этого в Севастополе произошла авария с участием автобуса. Инцидент произошел на Стерлецком спуске. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Водителя автобуса приехавшим на место медикам спасти не удалось. О том, какие травмы получили люди и в каком состоянии их госпитализировали, не сообщается.

Ранее под Нижним Новгородом опрокинулся автобус с пассажирами.