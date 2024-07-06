Украинский экскурсионный автобус попал в жесткое ДТП за рубежом, есть пострадавшие

В Стамбуле экскурсионный автобус попал в аварию. Об этом сообщает телеканал NTV. По его данным, транспорт был с украинскими номерами.

В результате аварии пострадали восемь пассажиров, включая двух детей. Отмечается, что двухэтажный автобус попал в ДТП по дороге в Анкару. Транспорт врезался в грузовик с бортовой платформой, который ехал впереди. В результате удара одна из сторон платформы слетела с мест крепления и протаранила борт автобуса. Она также нанесла ущерб и другим машинам. Всего в аварии пострадали пять авто.

До этого в Китае пассажирский фургон наткнулся на лопасть ветряной турбины. Кадры произошедшего опубликовали в сети. На видео показано, что огромная лопасть насквозь проткнула автомобиль. Отмечается, что элементы ветрогенератора перевозили без какого-либо сопровождения днем. Этот инцидент вызвал резонанс среди китайских пользователей.

Ранее Литва потребовала вывезти зарегистрированные в Белоруссии прицепы.