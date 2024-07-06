Названы пять главных ошибок при смене лобового стекла

При смене лобового стекла многие российские водители допускают серьезные ошибки. О них рассказал портал Quto.ru.

Во-первых, большинство автомобилистов предпочитают «сносить до дыр» лобовое стекло, пока оно окончательно не треснет. Издание утверждает, что заняться его заменой нужно не только после появления трещины или крупного скола, но и по мере естественного износа, то есть затирания и высыхания клея.

Во-вторых, портал предостерег водителей от экономии на лобовом стекле, поскольку дешевые версии нередко искажают вид, что приводит к ДТП. Также не стоит жалеть денег на мастере, поскольку неправильная установка приведет к необходимости дополнительного ремонта. Кроме того, проблемы могут возникнуть с рамкой лобового стекла — нередко она находится в непригодном состоянии. Этим фактом нельзя пренебрегать, в обратном случае стекло установят некачественно. Хороший мастер сначала должен привести в порядок «площадку» для установки стекла, отмечает портал.

В заключении издание напомнило, что после замены следует дать клею затвердеть, поэтому водителю нужно внимательно отнестись к тому, в каких условиях он оставляет машину на парковке.

До этого водителям рассказали, получат ли они штраф за отсутствие аптечки в авто. По словам экспертов, в актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается. ГИБДД подтверждает, что ее отсутствие не является административным правонарушением. При этом приказ Минздрава о комплектации аптечки все еще действует.

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