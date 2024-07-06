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Россиянам объяснили, как не получить штраф за тюнинг машины

ГАИ: водители имеют право произвести тюнинг багажника и мультимедийной системы

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Shutterstock/Gorodenkoff

По закону российские водители имеют право тюнинговать некоторые части своего автомобиля. Об этом пишет портал naavtotrasse.ru со ссылкой на источник в ГАИ.

По его словам, автомобилисты могут смело устанавливать легкосплавные диски, которые отличаются по дизайну от заводских. При этом в РФ нельзя использовать покрышки нестандартных размеров. Также недопустима смена оптики авто. Однако, по словам источника, можно использовать лампы с улучшенной светоотдачей, которые производятся по технологии Long Life. Разрешается менять и подсветку салона — допускаются любые цвета.

Также издание напомнило, что менять штатный руль разрешается только после согласования с ГАИ. А вот перетянуть его кожей можно в любой момент при условии, что это не помешает работе подушки безопасности. Менять сиденья в салоне нельзя, зато можно использовать чехлы, массажеры и обогреватели. Накладки на педали также можно менять, добавил представитель ГАИ.

Вносить изменения допускается и в штатный мультимедийный комплекс, даже если речь о системе с новыми функциями. Также по закону можно тюнинговать внутреннее пространство багажника, в том числе устанавливать коробки, ящики, фальшпол и т.д.

До этого водителям рассказали, получат ли они штраф за отсутствие аптечки в авто. По словам экспертов, в актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается. ГИБДД подтверждает, что ее отсутствие не является административным правонарушением. При этом приказ Минздрава о комплектации аптечки все еще действует.

Ранее были названы четыре признака автомобиля-«утопленника».

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