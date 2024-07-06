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На видео попал китайский фургон, который насквозь проткнуло лопастью ветряной турбины

Появилось видео, как лопасть ветряной турбины насквозь проткнула китайский фургон

В Китае пассажирский фургон наткнулся на лопасть ветряной турбины. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На видео показано, что огромная лопасть насквозь проткнула автомобиль. Отмечается, что элементы ветрогенератора перевозили без какого-либо сопровождения днем. Этот инцидент вызвал резонанс среди китайских пользователей.

До этого в Ставрополе водитель ВАЗ-2114 наехал на дорожное ограждение, которое проткнуло салон насквозь. Мужчина при этом не получил тяжелых травм. Водитель признался полицейским, что не справился с управлением и наехал на препятствие из-за усталости. На фото с последствиями ДТП видно, что металлическое ограждение разбило моторный отсек ВАЗа и насквозь прошило его салон. Крыша автомобиля при этом оказалась сорвана и смята. Удар о торец металлической балки пришелся на середину салона, между сиденьями.

Ранее на видео попала Lada Niva, которую сдавило всмятку из-за жесткого ДТП с «КамАЗом».

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