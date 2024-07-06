Пьяный украинец случайно пересек границу на велосипеде и попал к военным из РФ

Житель украинского села употребил алкоголь, случайно пересек границу и попал к военным РФ. Об этом сообщает Mash.

«60-летний Валерий Шиловец из подконтрольного Украине села Шахтерское мчался на своем железном коне в город Курахово, но под властью зеленого змия сделал поворот не туда. Он угодил в руки российских бойцов в Марьинке», — говорится в публикации.

Отмечается, что после допроса военные отпустили мужчину домой. По данным канала, из-за пересечения границы велосипедисту стали поступать угрозы — предположительно от украинских силовиков. Спустя сутки мужчина вернулся домой, но вскоре наступил на мину ВСУ.

До этого в Одессе снова подожгли автомобиль военнослужащего. СМИ отмечают, что за неделю это уже второй пожар на одной и той же улице. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию. Информация о пострадавших не сообщается. Предполагается, что внутри машины никого не было. Горящий автомобиль военного засняли на видео очевидцы.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.